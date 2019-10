Газпром, Газпром нефть и СИБУР создадут автономную некоммерческую организацию

ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть" и ПАО "СИБУР Холдинг" намерены создать автономную некоммерческую организацию по стандартизации и оценке соответствия в нефтегазовом комплексе. Об этом говорится в сообщении сторон.



Подписание дополнительного соглашения к меморандуму о намерениях взаимодействия в целях развития стандартизации и оценки соответствия в нефтегазовом комплексе состоялось в рамках IX Петербургского международного газового форума



В соответствии с дополнительным соглашением к участникам меморандума присоединилось ПАО "Татнефть".



Автономная некоммерческая организация сформирует новую систему добровольной сертификации на основе лучших наработок компаний-участниц. Платформой для перспективной системы может выступить Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданная "Газпромом". Это позволит стимулировать внедрение конкурентоспособных разработок отечественных производителей и будет способствовать технологическому развитию отрасли.



СИБУР Холдинг (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону. В 2018 году выручка СИБУРа составила $9.1 млрд, скорректированная EBITDA - $3.3 млрд.



Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 69.2% до 77.6 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка компании увеличилась на 3.3% и составила 266.3 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 3.4% и составил 86.1 млрд руб.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.



Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО за 2018 год выросла на 72% до 211.812 млрд руб. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за 2018 год составила 910.534 млрд руб. ($14.52 млрд) по сравнению с 681.159 млрд руб. ($11.674 млрд) за 2017 год. Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) за 2018 год составил 294.01 млрд руб. ($4.688 млрд), однако скорректированный показатель EBITDA, без учёта исключительных статей, составил 314.839 млрд руб. ($5.021 млрд).



"AK&M" от 04.10.2019