ЕС завершил пересмотр специальной защитной меры в отношении стальной продукции, сообщает МЭР РФ.



Так, 26 сентября 2019 года Европейская комиссия опубликовала Регламент 2019/1590 изменяющий Регламент 2019/156 о введении окончательной специальной защитной меры в отношении импорта некоторых видов стальной продукции. Таким образом, пересмотр специальной защитной меры ЕС в отношении данной продукции завершился.



По результатам пересмотра Еврокомиссией были приняты следующие решения: снизить уровень либерализации меры во второй и третий периоды ее действия с 5% до 3%; упразднить страновые квоты для труб большого диаметра (25-я товарная группа) и ввести в отношении данного товара единую общемировую квоту; ввести 30-процентное ограничение на выборку одной страной общемировой квоты на импорт горячекатаного плоского проката (1-я товарная группа в соответствии с Регламентом 2019/156); ввести 30-процентное ограничение на выборку одной страной квот на арматуру и катанку (13-я и 16-я товарные группы соответственно) в IV квартале второго и третьего периодов действия меры; обновить список развивающихся стран и товарных групп, в отношении которых специальная защитная мера не действует; ввести целевое подтверждение использования товаров, импортируемых по квоте, действующей в отношении листов с металлическим покрытием (товарная группа 4В), для нужд автомобильной промышленности.



В соответствии с Регламентом 2019/1590 принятые изменения вступили в силу с 1 октября 2019 года.



"AK&M" от 04.10.2019