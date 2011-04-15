Сборы Ингосстраха в Сибири в первом полугодии выросли на 57%

Объём премии, собранной филиалами Сибирского регионального центра Ингосстраха за первое полугодие 2019 года, составил 2.7 млрд руб., что на 57% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 1.3 млрд руб. (прирост 23%), в том числе сборы по личному страхованию – 254.1 млн руб. (прирост 29%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 973.4 млн руб. (прирост 21%), страхованию ответственности – 61.5 млн руб. (прирост 35%). Объём страховой премии по ОСАГО – 1.3 млрд руб. (прирост 124%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 32.1 млн руб., по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 61 млн руб. (прирост 15%).



Выплаты филиалов Сибирского регионального центра Ингосстраха в первом полугодии 2019 года составили 1.3 млрд руб., что на 57% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 94.9 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 543.6 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 31.3 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 609.2 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 2.3 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 10.2 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Сибирском региональном центре стали ОСАГО, КАСКО и страхование имущества граждан, а также страхование имущества и ответственности юридических лиц.



Напомним, что в зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы Ингосстраха, которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Тыва и Алтай.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 04.10.2019