Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 7 октября 2019 года.



ЛИШНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ ТЯНУТ СРЕДСТВА

ПРОЕКТ О ПЛАТЕ ЗА РЕЗЕРВ МОЩНОСТИ ВНЕСЕН В БЕЛЫЙ ДОМ



Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности. Сейчас, по оценке Минэнерго, в энергосистеме не используется до 65% мощности сетей более чем на 100 ГВт. Потребители оценивают свои дополнительные траты в самом пессимистическом варианте в 342 млрд руб. в год. Им предлагается предоставить переходный период, чтобы отказаться от избытка мощности. Но споры вокруг документа еще шире: не сняты критические разногласия со стороны ФАС, Минэкономики и Минстроя.





ИМПОРТ МАШИН СТАЛ ПРЕДМЕТОМ УТИЛЬСПОРА

АЕБ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ИНДЕКСАЦИИ СТАВОК



Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросила правительство отказаться от повышения ставок утильсбора, которое влечет за собой рост стоимости автомобилей. В АЕБ и локализованных концернах утверждают, что существующий барьер для импорта вполне достаточен, а индексация ведет к снижению доступности машин и сокращению темпов обновления и так устаревшего парка коммерческого транспорта. Эксперты добавляют, что ввозятся в основном премиальные модели, поэтому после роста сбора спрос вряд ли перераспределится в пользу российских игроков.





РОССИЙСКОЕ СЛЕДСТВИЕ НЕ УСПЕЛО ЗА ГРУЗИНСКИМ

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ "АВТОРИТЕТА" В ПЕТЕРБУРГЕ ЕЩЕ ЧИТАЮТ, А В ТБИЛИСИ СКОРО ОГЛАСЯТ ПРИГОВОР





Как стало известно "Ъ", скандалом закончилось расследование убийства азербайджанского криминального авторитета в Грузии. Местная прокуратура заочно обвинила в этом преступлении двух россиян и передала их дело в суд, а Следственный комитет России (СКР) тем временем задержал обвиняемых и начал параллельное расследование. В итоге случился международно-правовой казус: грузинский суд уже в ближайшие дни планирует вынести фигурантам заочный приговор, поэтому перед российским судом они предстанут осужденными или, наоборот, оправданными. Адвокаты в связи с этим обратились с жалобой в Генпрокуратуру, в которой обвинили следствие в некомпетентности.





ГВАРДЕЙЦА НАКАЗАЛИ ЗА КИЛЬКУ В ТОМАТЕ

СНАБЖЕНЕЦ РОСГВАРДИИ ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕБИРАТЬ 5 ТОНН ИСПОРЧЕННЫХ КОНСЕРВОВ





Как стало известно "Ъ", военнослужащему управления Росгвардии по Костромской области подполковнику Михаилу Демину не удалось обжаловать дисциплинарное наказание за отказ перебирать испорченные консервы из кильки в томатном соусе, которые в количестве свыше 5 тонн он должен был принять. Московский окружной военный суд отменил решение Ярославского гарнизонного военного суда, удовлетворившего иск офицера к командованию. Выговор и снижение премии за два месяца до 5% оклада остались в силе.





ХЛОРНЫЕ ДИСКУССИИ РАЗБАВИЛИ СЕРОЙ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУЖДАЮТ КАЧЕСТВО НЕФТИ



На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака на прошлой неделе помимо вопросов, связанных с контролем "Транснефтью" пунктов приема нефти, обсуждались и другие аспекты поддержания качества нефти. По данным "Ъ", были вновь подняты темы работы мини-НПЗ, растущего содержания серы в нефти Urals и создания банка качества нефти. Однако договориться о каких-то конкретных шагах по этим направлениям так и не удалось.





ОМБУДСМЕН УРАВНИВАЕТ МУСОР

БОРИС ТИТОВ ПРОСИТ ПРОВЕРИТЬ НОРМАТИВЫ ТКО ДЛЯ БИЗНЕСА



Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах России различаются в сотни раз, что отрицательно сказывается на стоимости товаров и услуг для потребителей. Об этом в письме в Генпрокуратуру сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, попросив ведомство разобраться с ситуацией. Нормативы в регионах рассчитывают компании, победившие на торгах по вывозу ТКО, и цифры часто "берутся с потолка", поясняют эксперты, но установить единые показатели для всей страны невозможно.





КРЕДИТОРЫ ОБОШЛИ ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ ГРАЖДАН СКРЫЛАСЬ В РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО



Пробелы в законодательстве позволили кредиторам занижать уровень предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Они запрашивают данные о кредитной нагрузке у региональных бюро кредитных историй (БКИ), зачастую не обладающих информацией. Такой подход пока не запрещен, и регулятор не может наказывать за его применение. По словам экспертов, наиболее востребована уловка микрофинансистами, для которых с введением ПДН давление на капитал значительно усилилось.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 07.10.2019