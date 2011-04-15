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07/10/2019
10:06

Повтор! РЖД продали 100% минус одна акция "Вагонной ремонтной компании-3"

ОАО "РЖД" 3 октября провело аукцион по продаже 100% минус одна акция АО "Вагонная ремонтная компания - 3". Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Продажа актива осуществляется в соответствии с решением совета директоров в рамках продажи непрофильных активов компании.

Торги были проведены в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме.

Цена приобретения акций по итогам аукциона составила 8.65 млрд руб. при стартовой цене в 7.016 млрд руб. Победителем было признано ООО "Бизнес Оптима".

Организатором конкурса выступил ПАО "Банк ВТБ".
АО "Вагонная ремонтная компания-3" - одна из трёх дочерних компаний ОАО "РЖД", созданных в результате реформы комплекса по ремонту грузовых вагонов в 2011 году. ВРК-3 было передано 39 вагоноремонтных предприятия, производственные мощности которых позволяют производить ремонт более 100 тыс. вагонов в год.

Компания специализируется на плановом ремонте и ремонте запчастей для эксплуатационных депо. Основными видами деятельности является деповской, капитальный, капитально-восстановительный и текущий ремонт, промывка, покраска вагонов и продажа различных узлов и деталей.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.

"AK&M" от 07.10.2019
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