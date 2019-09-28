ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 5 октября, в размере 65.0300 руб. против 65.1312 руб. на 4 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



04.10.19 - 65.1312 руб.

03.10.19 - 65.4399 руб.

02.10.19 - 65.0670 руб.

01.10.19 - 64.6407 руб.

28.09.19 - 64.4156 руб.

































































"AK&M" от 07.10.2019