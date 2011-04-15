Повтор! В Якутии обнаружен уникальный алмаз-матрёшка

В Якутии обнаружен уникальный алмаз-матрёшка, сообщила пресс-служба АЛРОСА.



Необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается ещё один алмаз, добыт в Якутии на Нюрбинском ГОКе АЛРОСА. Благодаря своей особенности камень напоминает традиционную русскую матрёшку. По словам специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи.



Возраст алмаза, по оценке учёных, может составлять более 800 миллионов лет. Несмотря на сложное строение, он весит всего 0.62 карата (0.124 грамма) и имеет максимальные размеры 4.8х4.9х2.8 мм. Установлено, что объём внутренней полости составляет 6 куб. мм, а объём внутреннего кристалла - 1.6 куб. мм с расчётным весом 0.02 карата (0.004 грамма). Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1.9х2.1х0.6 мм.



Необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА), которые передали его в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА. Там его изучили комплексом методов, включая спектроскопию комбинационного рассеяния и инфракрасную спектроскопию, а также рентгеновскую микротомографию. По результатам исследования учёные вынесли гипотезу о том, как именно сформировался кристалл. По их мнению, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 07.10.2019