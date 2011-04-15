Дайджест газеты "Ведомости" от 7 октября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 октября 2019 года.





МОСКВИЧКА ПРОСИТ СУД ЗАПРЕТИТЬ РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМОЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ НАРУШАЕТ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ, СЧИТАЕТ ЗАЯВИТЕЛЬНИЦА





Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства - оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде. Обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции России).





АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПРОВЕЛА ПОСТВЫБОРНЫЙ РАЗБОР ПОЛЕТОВ

ЧИНОВНИКИ ОБСУДИЛИ С ПОЛИТТЕХНОЛОГАМИ УДАЧИ И ОШИБКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КАМПАНИИ





Администрация президента провела 3-4 октября семинар для политтехнологов, работавших на региональных выборах 2019 года, рассказали "Ведомостям" несколько участников мероприятия. По словам одного из них, такой послевыборный семинар для политтехнологов проводился впервые за последние годы: "В прошлом году были вторые туры [губернаторских выборов], после которых сразу последовали губернаторские отставки, поэтому такого разбора не было". Обычно семинары проводили для вице-губернаторов по внутренней политике, в нынешнем мероприятии тоже участвовали несколько вице-губернаторов, в чьих регионах в 2020 году предстоят выборы, говорит один из собеседников. Однако отдельный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике запланирован на ноябрь, добавляет он.





РОССИЯ ХОЧЕТ ЗАНЯТЬ ЧЕТВЕРТЬ МИРОВОГО РЫНКА УГЛЯ

ПОМЕШАТЬ ПЛАНАМ МОГУТ НЕХВАТКА ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, РОСТ ЭКСПОРТА ГАЗА





К 2024 г. добыча угля в России вырастет на 9,3-20,7% до 480-530 млн т по сравнению с уровнем 2018 г., а к 2035 г. - еще на 14,6-26% до 550-668 млн т, следует из проекта Энергетической стратегии России до 2035 г. ("Ведомости" ознакомились с копией, содержание документа подтвердили три источника в топливно-энергетических компаниях). Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).





ДОСТУП ЗРИТЕЛЕЙ К РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМУ ТВ МОЖЕТ ОПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВО

ДЕНЬГИ ЗА ВЕЩАНИЕ КАНАЛОВ НАШЛИ В "ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ"



Развлекательные каналы уже в этом году могут получить субсидию из федерального бюджета, чтобы их смотрели жители всей страны, а не только крупных городов, рассказали сотрудник крупной медиакомпании и руководитель телехолдинга. Для этого Минфин может выделить телекомпаниям деньги на оплату вещания внутри так называемого второго мультиплекса. Это один из двух пакетов частот, по которому государственный оператор РТРС передает цифровой сигнал 10 телеканалов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.10.2019