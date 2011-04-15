В четырёх районах Москвы расширилась резидентская парковка

Зона действия резидентных парковочных разрешений расширена для жителей четырёх районов Центрального административного округа Москвы. Об этом сообщил ЦОДД.



"Резидентное парковочное разрешение позволяет водителям за 3 тыс. руб. в год ежедневно и круглосуточно парковаться на платных парковках своего района. При этом граница между столичными районами нередко пролегает по одной и той же улице. Так, например, чётная сторона улицы может относиться к одному району, а нечётная - уже к другому. Мы получили обращения от жителей, проживающих на границах двух районов, а также от муниципальных депутатов, с просьбами помочь разрешить эту ситуацию. Теперь для удобства горожан зона действия их резидентных разрешений расширена, и на ряде таких пограничных улиц парковка стала доступной для обоих районов", - отметили в "Московском паркинге".



Теперь резиденты Тверского и Пресненского районов смогут оставлять свои авто на платных парковках на любой стороне Большого Палашевского, Трёхпрудного и Сытинского переулков.



Кроме того, обе стороны Большого Девятинского переулка теперь доступны как жителям Пресненского района, так и резидентам Арбата. Также, жители районов Арбат и Хамовники могут оставлять авто по обеим сторонам Смоленской улицы.



Напомним, резидентные парковочные разрешение позволяют водителям бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20:00 до 8:00 в течение 1-го, 2-х или 3-х лет по выбору. При этом, автовладельцы могут внести годовую резидентную плату в размере 3 тыс. руб. для круглосуточной парковки.







"AK&M" от 07.10.2019