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07/10/2019
11:26

ДОМ.РФ и "Арсенал" заключили соглашение на 1.2 млрд руб.

Банк ДОМ.РФ и застройщик ООО "Арсенал" (входит в инвестиционно-строительную компанию "Желдорипотека") заключили соглашение о проектном финансировании на сумму 1.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Средства будут направлены на строительство второй очереди жилого комплекса "Облака" в Нижнем Новгороде. Общая площадь застройки составляет 40.9 тыс. кв. м, а сдача объекта в эксплуатацию запланирована на I квартал 2023 года.

ДОМ.РФ создан в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал" - на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ". Основан в 1993 году.



"AK&M" от 07.10.2019
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