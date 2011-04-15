Инфляция в сентябре по сравнению с августом составила 0.2%

Инфляция в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 0.2%, по сравнению с декабрём 2018 года - 2.3%. Об этом сообщил Росстат.



В 57 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0.1-0.7%. В наибольшей степени в республиках Коми и Крым - на 0.7% и 0.6% соответственно. Основная причина - снижение цен на услуги и продукты питания.



В то же время, в 16 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) наблюдался прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметный прирост в Еврейской автономной области - 0.7%, что связано с подорожанием непродовольственных товаров на 2.1%.



В Москве и Санкт-Петербурге цены снизились за месяц на 0.1% (с начала года - прирост цен составил 2.7% и 2.3% соответственно).







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