Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/10/2019
12:44

ФАС держит на контроле цены на авиабилеты

ФАС держит на контроле цены на авиабилеты.
Как говорится в сообщении службы, по данным мониторинга за восемь месяцев 2019 года темп роста средних цен на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям составил 5.9% к аналогичному периоду 2018 года. Незначительное опережение темпов инфляции связано с ростом спроса: на 8% увеличилось количество перевезенных пассажиров и на 10% вырос пассажиропоток (количество пассажиро-километров в полёте). По ряду направлений выявлены более высокие темпы роста средних цен: из Москвы в Красноярск, Архангельск, Оренбург, в направлении Дальнего Востока, а также во внутрирегиональных перевозках авиакомпании Аврора на Дальнем Востоке. Материалы по данным фактам направлены в территориальные органы ФАС России для выяснения обстоятельств и принятия мер реагирования. Кроме того, будут проверены цены на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска.

"Обращаем внимание, что справедливые цены представлены при прямых продажах: на сайтах авиакомпаний и в официальных кассах. При покупке билетов через агентства и других посредников цены могут отличаться. Любые заявления об "ожидаемом" резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса на туристические и другие услуги будут рассмотрены ФАС на предмет недобросовестной конкуренции", - говорится в сообщении ФАС.


"AK&M" от 07.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100