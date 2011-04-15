ФАС держит на контроле цены на авиабилеты.

Как говорится в сообщении службы, по данным мониторинга за восемь месяцев 2019 года темп роста средних цен на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям составил 5.9% к аналогичному периоду 2018 года. Незначительное опережение темпов инфляции связано с ростом спроса: на 8% увеличилось количество перевезенных пассажиров и на 10% вырос пассажиропоток (количество пассажиро-километров в полёте). По ряду направлений выявлены более высокие темпы роста средних цен: из Москвы в Красноярск, Архангельск, Оренбург, в направлении Дальнего Востока, а также во внутрирегиональных перевозках авиакомпании Аврора на Дальнем Востоке. Материалы по данным фактам направлены в территориальные органы ФАС России для выяснения обстоятельств и принятия мер реагирования. Кроме того, будут проверены цены на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска.



"Обращаем внимание, что справедливые цены представлены при прямых продажах: на сайтах авиакомпаний и в официальных кассах. При покупке билетов через агентства и других посредников цены могут отличаться. Любые заявления об "ожидаемом" резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса на туристические и другие услуги будут рассмотрены ФАС на предмет недобросовестной конкуренции", - говорится в сообщении ФАС.





"AK&M" от 07.10.2019