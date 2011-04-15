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07/10/2019
11:46

Большое кольцо метро в Москве запустят в 2023 году

Большое кольцо метро в Москве запустят в 2023 году, сообщил Стройкомплекс.

К настоящему времени на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро построено около 75% тоннелей, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.

"Сегодня работы развернуты на всех участках Большой кольцевой линии, работают десятки тоннелепроходческих комплексов", - сообщил М.Хуснуллин.

Он отметил, что все земли, на которых будут располагаться станции метро БКЛ, освобождены от старых инженерных коммуникаций и обременений.

"У нас есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим", - отметил глава Стройкомплекса.

Он напомнил, что в этом году на БКЛ планируется достроить две станции - "Лефортово" и "Авиамоторная".

Напомним, БКЛ станет самым масштабным в мире проектом метростроения. Длина кольца с 31 станцией превысит 70 км. Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца.

Шесть станций БКЛ открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".



"AK&M" от 07.10.2019
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