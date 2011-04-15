Новую ж/д платформу "Косино" построят в 2023 году, сообщил Стройкомплекс.



Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, "транспортно-пересадочный узел "Косино" будет объединять пассажирские потоки Некрасовской линии метро, наземного пассажирского транспорта и железных дорог. Для максимально удобной и комфортной пересадки с одного транспорта на другой было принято решение построить новую железнодорожную платформу, максимально приближенную к станции метро".



Он пояснил, что совместно со специалистами из АО "РЖД" принято решение о "посадке" новой платформы. Проектная и градостроительная документация прорабатывается.



"Строительство новой ж/д станции планируется завершить в 2023 году", - добавил глава Стройкомплекса.



Он подчеркнул, что в рамках проектов ТПУ для удобной пересадки с одного вида транспорта на другой строятся теплые надземные или подземные переходы.



Напомним, на карте Московского метрополитена появилась Некрасовская линия - 15-я по счёту.



Первый участок из четырёх станций 3 июня 2019 года запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Для пассажиров открыты "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



Для технического обслуживания, ремонта и отстоя подвижного состава Некрасовской линии введена первая очередь электродепо "Руднёво".



Сейчас в стройке находятся станции "Нижегородская" (с пересадкой на Большую кольцевую линию метро), "Стахановская" "Окская", "Юго-Восточная".







"AK&M" от 07.10.2019