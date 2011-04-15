Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/10/2019
12:56

Новую ж/д платформу "Косино" построят в 2023 году

Новую ж/д платформу "Косино" построят в 2023 году, сообщил Стройкомплекс.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, "транспортно-пересадочный узел "Косино" будет объединять пассажирские потоки Некрасовской линии метро, наземного пассажирского транспорта и железных дорог. Для максимально удобной и комфортной пересадки с одного транспорта на другой было принято решение построить новую железнодорожную платформу, максимально приближенную к станции метро".

Он пояснил, что совместно со специалистами из АО "РЖД" принято решение о "посадке" новой платформы. Проектная и градостроительная документация прорабатывается.

"Строительство новой ж/д станции планируется завершить в 2023 году", - добавил глава Стройкомплекса.

Он подчеркнул, что в рамках проектов ТПУ для удобной пересадки с одного вида транспорта на другой строятся теплые надземные или подземные переходы.

Напомним, на карте Московского метрополитена появилась Некрасовская линия - 15-я по счёту.

Первый участок из четырёх станций 3 июня 2019 года запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Для пассажиров открыты "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Для технического обслуживания, ремонта и отстоя подвижного состава Некрасовской линии введена первая очередь электродепо "Руднёво".

Сейчас в стройке находятся станции "Нижегородская" (с пересадкой на Большую кольцевую линию метро), "Стахановская" "Окская", "Юго-Восточная".



"AK&M" от 07.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100