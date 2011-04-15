Эстакаду-связку ТТК и Юго-Восточной хорды построят в 2022 году

Строительство автомобильной эстакады, соединяющей Третье транспортное кольцо и будущую Юго-Восточную хорду, планируется завершить в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Уже сейчас идёт проектирование, начались подготовительные работы к строительству эстакады-связки Третьего транспортного кольца и Юго-Восточной хорды. Это будет очень важный и удобный для автомобилистов маршрут", - сказал М.Хуснуллин.



Он подчеркнул, что сегодня при строительстве больших скоростных магистралей проектировщики максимально продумывают возможность интеграции этих трасс в городскую транспортную сеть.



"Важно создать максимальное количество дополнительных съездов, которые сократят перепробег автомобилистов по городу и в целом улучшат транспортную ситуацию", - отметил глава Стройкомплекса.





"AK&M" от 07.10.2019