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07/10/2019
13:28

В Москве продлят четыре радиальные линии метро

Четыре существующие радиальные линии столичной подземки могут быть продлены на 17 км и 7 станций, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Москва-24".

"Сейчас мы рассматриваем проекты продления Сокольнической ветки дальше в Новую Москву до станции Потапово, Солнцевского радиуса до Внуково и Арбатско-Покровской линии до Гольяново. Стартовали работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до посёлка Северный. Совокупно мы можем достроить существующие ветки на 17 км", - рассказал М.Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, на новых участках предполагается разместить 7 станций. Они охватят 1.2 млн жителей девяти столичных районов.

Напомним, что в 2019 году построено 18 км линий, 8 станций и 1 депо, а за последние восемь лет с учётом МЦК было построено 137 км линий, 73 станции и 9 депо.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка".

Впервые в столице метро строилось параллельно с автомагистралью. В основном новый отрезок красной ветки проходит по земле, в середине трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Лишь на небольших участках поезда заезжают в тоннель.

А 3 июня 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин запустил первый участок Некрасовской линии из четырех станций. Для пассажиров открыты "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



"AK&M" от 07.10.2019
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