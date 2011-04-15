В Москве продлят четыре радиальные линии метро

Четыре существующие радиальные линии столичной подземки могут быть продлены на 17 км и 7 станций, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Москва-24".



"Сейчас мы рассматриваем проекты продления Сокольнической ветки дальше в Новую Москву до станции Потапово, Солнцевского радиуса до Внуково и Арбатско-Покровской линии до Гольяново. Стартовали работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до посёлка Северный. Совокупно мы можем достроить существующие ветки на 17 км", - рассказал М.Хуснуллин.



По словам главы Стройкомплекса, на новых участках предполагается разместить 7 станций. Они охватят 1.2 млн жителей девяти столичных районов.



Напомним, что в 2019 году построено 18 км линий, 8 станций и 1 депо, а за последние восемь лет с учётом МЦК было построено 137 км линий, 73 станции и 9 депо.



20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка".



Впервые в столице метро строилось параллельно с автомагистралью. В основном новый отрезок красной ветки проходит по земле, в середине трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Лишь на небольших участках поезда заезжают в тоннель.



А 3 июня 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин запустил первый участок Некрасовской линии из четырех станций. Для пассажиров открыты "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".







"AK&M" от 07.10.2019