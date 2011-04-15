Транспортные хорды Москвы интегрируют с шоссе Подмосковья

Строящиеся столичные скоростные магистрали будут интегрированы в единую дорожную сеть Московской агломерации, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Москва-24".



"Сегодня в Москве одновременно строятся Северо-Западная, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада. По сути, построив эти магистрали, в срединной части города - между Третьим транспортным кольцом и МКАДом появится новый дорожный каркас", - рассказал М.Хуснуллин.



По словам главы Стройкомплекса, эта система дорог будет иметь выходы на шоссе Подмосковья и на скоростную дорогу Москва - Санкт-Петербург.



"Таким образом, эти трассы значительно разгрузят трафик на многих вылетных магистралях и улицах города. Более того снизится нагрузка и на МКАД, и на Третье транспортное кольцо", - пояснил М.Хуснуллин.





"AK&M" от 07.10.2019