ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 8 октября в размере 64.8259 руб. против 65.0300 руб. на 5 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



05.10.19 - 65.0300 руб.

04.10.19 - 65.1312 руб.

03.10.19 - 65.4399 руб.

02.10.19 - 65.0670 руб.

01.10.19 - 64.6407 руб.



































































"AK&M" от 07.10.2019