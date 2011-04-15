Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 октября

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Банк России установил на 8 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.6991
1 Азербайджанский манат 38.2116
100 Армянских драмов 13.6117
1 Белорусский рубль 31.3153
1 Болгарский лев 36.3496
1 Бразильский реал 15.9823
100 Венгерских форинтов 21.3584
1000 Вон Республики Корея 54.1217
10 Гонконгских долларов 82.6408
10 Датских крон 95.2076
1 Доллар США 64.8259
1 Евро 71.1464
100 Индийских рупий 91.2495
100 Казахстанских тенге 16.6573
1 Канадский доллар 48.6535
100 Киргизских сомов 92.8538
10 Китайских юаней 90.6859
10 Молдавских леев 36.6248
1 Новый туркменский манат 18.5482
10 Норвежских крон 71.0538
1 Польский злотый 16.4058
1 Румынский лей 14.9734
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.6663
1 Сингапурский доллар 46.9141
10 Таджикских сомони 66.8860
1 Турецкая лира 11.2815
10000 Узбекских сумов 68.7808
10 Украинских гривен 26.0527
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.6905
10 Чешских крон 27.6043
10 Шведских крон 65.5416
1 Швейцарский франк 65.2303
10 Южноафриканских рэндов 42.8459
100 Японских иен 60.6728
"AK&M" от 07.10.2019