Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 октября

Банк России установил на 8 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.6991

1 Азербайджанский манат 38.2116

100 Армянских драмов 13.6117

1 Белорусский рубль 31.3153

1 Болгарский лев 36.3496

1 Бразильский реал 15.9823

100 Венгерских форинтов 21.3584

1000 Вон Республики Корея 54.1217

10 Гонконгских долларов 82.6408

10 Датских крон 95.2076

1 Доллар США 64.8259

1 Евро 71.1464

100 Индийских рупий 91.2495

100 Казахстанских тенге 16.6573

1 Канадский доллар 48.6535

100 Киргизских сомов 92.8538

10 Китайских юаней 90.6859

10 Молдавских леев 36.6248

1 Новый туркменский манат 18.5482

10 Норвежских крон 71.0538

1 Польский злотый 16.4058

1 Румынский лей 14.9734

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.6663

1 Сингапурский доллар 46.9141

10 Таджикских сомони 66.8860

1 Турецкая лира 11.2815

10000 Узбекских сумов 68.7808

10 Украинских гривен 26.0527

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.6905

10 Чешских крон 27.6043

10 Шведских крон 65.5416

1 Швейцарский франк 65.2303

10 Южноафриканских рэндов 42.8459

100 Японских иен 60.6728

"AK&M" от 07.10.2019