Сбербанк завершил расследование в связи с утечкой данных клиентов

Сбербанк завершил внутреннее расследование по выявлению канала утечки данных учётных записей по кредитным картам клиентов. Об этом говорится в сообщении банка.



В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.



Были собраны и задокументированы необходимые улики для доказательства совершенного преступления. Вчера сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют с ним процессуальные действия. Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, о чем было сообщено в пресс-релизе банка 3 октября) отсутствует.



Во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.







"AK&M" от 07.10.2019