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07/10/2019
14:33

СК "Ингосстрах-Жизнь" заключила договор страхования с агрохолдингом "Чебаркульская птица"

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" и уральский агрохолдинг "Чебаркульская птица" заключили договор коллективного страхования. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Страховой защитой от несчастного случая теперь обеспечено более 2 тыс. сотрудников компании. Объём ответственности страховщика превышает 424 млн руб.

Страховая программа от НС, выбранная руководством агрохолдинга, предусматривает страховое покрытие по трём основным рискам: травма, инвалидность, уход из жизни и действует круглосуточно по всему миру.

"Ингосстрах-Жизнь" – страховая компания, выступающая за расширение социального пакета для сотрудников. Мы разрабатываем и постоянно совершенствуем страховые программы, направленные на защиту персонала, и поддерживаем работодателей, проявляющих заботу о здоровье и благополучии сотрудников", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 07.10.2019
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