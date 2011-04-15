Продолжается регистрация на VIII Славянский международный экономический форум. На данный момент зарегистрировалось более 800 участников. Среди них делегации и представители профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи Республики Беларусь, Республики Сербия, Республика Болгария, Приднестровской Молдавской Республики, Польши, Испании, Тайваня и Кореи, а также Воронежской, Рязанской, Курской и Орловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.



Регистрация открыта до 16 октября на официальном сайте проекта: http://slavyanskyforum.com/2019/registratsiya/. Участие в форуме бесплатное.



Также продолжается приём заявок на организацию деловых встреч в рамках работы "Биржи контактов": http://slavyanskyforum.com/2019/birzha-kontaktov/.



VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Основная тема СМЭФ-2019: "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".



В рамках форума состоятся пленарное и 12 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать Выставка ключевых участников и партнёров проекта.



На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.



Низкая рождаемость и старение населения стали негативными явлениями как в Центральной России, так и в других регионах, а также странах. Будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни "серебряной" части населения.



Партнёр форума - АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнёр - ПАО "Ростелеком". Спонсоры - АО "МЕТАКЛЭЙ", АО "Чистая планета", ПАО "Сбербанк", GE Healthcare в России/СНГ.





"AK&M" от 07.10.2019