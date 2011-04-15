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07/10/2019
16:54

Апелляция поддержала ФАС по делу о картеле дагестанских фармкомпаний и республиканского Минздрава

Апелляция поддержала ФАС по делу о картеле дагестанских фармкомпаний и республиканского Минздрава. Как говорится в сообщении ФАС, Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы подтвердил обоснованность решения ведомства.

По оценке ФАС доход картеля превысил 2 млрд руб.
Ранее, в феврале 2019 года, ФАС признала ООО "Регионфарма", ООО "Глобалмедтех", ООО "Дагмедтехника", ООО "Медфармаснаб" виновными в поддержании цен на торгах на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий для медицинских учреждений и Министерства здравоохранения Республики Дагестан в 2015-2018 годах.

Участники картеля и Министерство здравоохранения Республики Дагестан, ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" были также признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения между заказчиком и участниками торгов (п.1 ч.1 ст.17 закона "О защите конкуренции").

Участники картеля привлечены к административной ответственности. Общая сумма административных штрафов составила более 116 млн руб.

В отношении бывшего министра здравоохранения Республики Дагестан и участников картеля расследуется уголовное дело.

"AK&M" от 07.10.2019
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