ESET и "Дом.ru Бизнес" запустили новый тариф "Безопасный интернет"

Международная компания ESET запускает совместное спецпредложение с "Дом.ru Бизнес", говорится в сообщении ESET.



Теперь корпоративным клиентам доступны комплексные антивирусные решения для бизнеса в пакете с интернетом на выгодных условиях. При подключении интернета "Дом.ru Бизнес" владельцы компаний могут выбрать антивирус в рамках программы "Безопасный интернет" и защитить корпоративную сеть от интернет-угроз.



В зависимости от выбранного тарифа клиенты "Дом.ru Бизнес" смогут пользоваться одним из антивирусных решений компании ESET: ESET NOD32 Small Business Pack – оптимальный комплект антивирусной защиты для стартапа или небольшой компании на 5-20 рабочих мест, ESET NOD32 Antivirus Business Edition – бизнес-решение для компаний, твердо стоящих на ногах, сотрудники которой активно используют интернет в работе, ESET NOD32 Smart Security Business Edition – комплексное решение с расширенными возможностями выявления всех типов интернет-угроз.



Антивирусные продукты ESET защитят бизнес от интернет-угроз (троянских программ, шпионского и рекламного программного обеспечения, руткитов и буткитов, а также фишинга), обеспечив безопасный доступ к сетевым ресурсам.



Гибкость спецпредложения "Безопасный интернет" позволяет корпоративным клиентам "Дом.ru Бизнес" оптимизировать затраты на операционные процессы, связь, информационную безопасность и найм профильных сотрудников исходя из потребностей компании.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.















"AK&M" от 07.10.2019