ЦБ объявил учётную цену золота на 8 октября - 3130.78 руб./г против 3156.00 руб./г на 5 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 8 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3130.78 руб./грамм
Серебро: - 36.32 руб./грамм
Платина: - 1823.67 руб./грамм
Палладий: - 3443.10 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
01.10 02.10 03.10 04.10 05.10
Золото 3091.60 3067.01 3122.35 3149.40 3156.00
Серебро 35.86 35.79 36.31 36.85 36.81
Платина 1922.38 1843.01 1838.84 1863.67 1848.23
Палладий 3514.31 3487.28 3460.98 3545.17 3472.75