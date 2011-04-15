РФ присоединится к Конвенции ООН об облегчении пересечения границ при международных железнодорожных перевозках

Правительство РФ приняло решение о подписании Конвенции ООН об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров и багажа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Проект конвенции принят на 81-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН в феврале 2019 года в Женеве. Конвенция открыта для подписания с 4 апреля 2019 года.



Конвенцией регулируются вопросы пересечения границ при организации в том числе скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения. Конвенцией, в частности, предусмотрено введение упрощённых процедур проведения контрольных операций в пассажирских поездах, проведение пограничного и таможенного контроля в поездах по новой технологии в пути следования, организация пропуска пассажирских поездов в безостановочном режиме и сокращение времени проведения всех видов контрольных операций на пограничных станциях, сокращение времени стоянки за счёт уменьшения времени проведения контрольных операций, использование современных информационных технологий при перевозках пассажиров.



После подписания конвенция станет правовой основой для организации пассажирских железнодорожных перевозок в Евразии, позволит единообразно применять таможенные и пограничные процедуры к пассажирским железнодорожным составам, упростит процедуру прохождения государственных границ, повысит привлекательность железнодорожного транспорта для пассажиров.



В соответствии с законом "О международных договорах Российской Федерации", конвенция после её подписания подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.



"AK&M" от 07.10.2019