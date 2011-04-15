Правительство установило ограничения на привлечение иностранных работников в некоторых отраслях экономики в 2020 году

Правительство РФ установило ограничения на привлечение иностранных работников в некоторых отраслях экономики в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.



В соответствии с постановлением, сохранена допустимая доля иностранных работников в некоторых сферах экономической деятельности, установленная на 2019 год. Так, например, сохранена допустимая доля иностранных работников в сфере выращивания овощей в размере 50%, но уже на всей территории РФ без исключения для каких-либо регионов (в текущем году она не распространяется на Приморский край и Астраханскую область).



Также на следующий год сохранена допустимая доля в сфере строительства в размере 80% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами. Норма не будет распространяться на территории Республики Бурятия, Амурской области и Москвы, а на территории Республики Дагестан составит 50% (в 2019 году она не распространяется на территории Хабаровского края, Амурской области и Москвы).





"AK&M" от 07.10.2019