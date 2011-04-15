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07/10/2019
18:17

Новую неделю рубль начал со снижения

Новую неделю рубль начал со снижения к доллару, подчёркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

На глобальных рынках американская валюта укреплялась с раннего утра преимущественно за счет опасений, что очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, стартующий 10 октября, снова не принесет никаких положительных итогов для мировой экономики. Еще до окончания первой половины дня индекс доллара DXY был близок к отметке в 99 пунктов, однако в дальнейшем отступил от занятых позиций, сведя свое преимущество на нет. Тем не менее, на площадках EM американская валюта к окончанию рабочего дня все так же уверенно торговалась в зеленой зоне.

На внутреннем рынке рубль терял к 18:00 около 0.4% в паре с долларом, при этом падение отечественной валюты сдерживалось укреплением нефтяных котировок (стоимость марки Brent прибавляла почти 2%). Потери других валют EM выглядели более заметными: в частности, турецкая лира снижалась на 1.5%, южноафриканский рэнд — на 0.7%.

Вечером ожидается очередное выступление главы ФРС Дж.Пауэлла. Не исключено, что его комментарии могут внести свои коррективы в ход валютных торгов на глобальном рынке, однако в целом ожидания участников рынка по снижению процентной ставки ФРС в конце октября останутся, по-видимому, преобладающими.







"AK&M" от 07.10.2019
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