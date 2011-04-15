Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 8 октября 2019 года.



ЭКСПОРТУ УПРОСТЯТ ДОСТУП К НУЛЮ

ОНЛАЙН-ПРОДАВЦЫ ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



С апреля 2020 года российское законодательство упростит подтверждение нулевой ставки НДС для розничных экспортеров. Это должно привести к существенному росту онлайн-продаж россиян на международных маркетплейсах, включая eBay и AliExpress, ожидают их представители. По оценкам участников рынка, рост продаж может составить около $400 млн за три года. Впрочем, с применением нормы на практике еще могут возникнуть проблемы, опасаются эксперты.





АЭРОПОРТЫ ПОДНЯЛИ ШУМ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

ОНИ НЕДОВОЛЬНЫ ПОДХОДОМ МИНТРАНСА К ПРИАЭРОДРОМНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ



Международная ассоциация аэропортов (МАА) раскритиковала предложенный Минтрансом законопроект об установлении приаэродромных территорий (ПАТ). Документ должен разрешить многолетний конфликт между аэропортами, девелоперами и властями регионов, но, по мнению МАА, "только консервирует патовую ситуацию". Ассоциация выступает против пятилетней отсрочки на установление седьмой - самой крупной - подзоны приаэродромной территории, а также просит снять требование по выплате компенсации владельцам недвижимости. С тем, что документ требует доработки, согласны и девелоперы.





В "ВОЕНТЕЛЕКОМЕ" ЗАКЛЮЧЕНА ПОСЛЕДНЯЯ СДЕЛКА

БЫВШИЙ ГЕНДИРЕКТОР ОБОРОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИЗНАЛ ВИНУ, ПОДПИСАВ СОГЛАШЕНИЕ С ПРОКУРОРОМ





Как стало известно "Ъ", на свободе оказался последний фигурант громкого уголовного дела о хищении денежных средств при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. Экс-гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов, как и другие фигуранты расследования, заключил досудебное cоглашение и был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Между тем в деле АО появляются новые эпизоды.





БОЛЬНИЦУ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ЗА СЧЕТ ПОКОЙНИКОВ И БОЕВИКОВ

ГЛАВВРАЧА В ДАГЕСТАНЕ ОСУДИЛИ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ



В Дагестане вынесен приговор бывшему главврачу больницы Ногайского района, уличенному в превышении должностных полномочий. Следствие выяснило, что Зармухамед Балигишиев похитил более 1,7 млн руб., потраченных якобы на лечение 247 человек. Как выяснилось, 230 из них оказались умершими к тому времени, а 15 числились в розыске за участие в боевых действиях в Сирии. В итоге господин Балигишиев отделался незначительным штрафом, а добиваться возвращения похищенных из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) средств суд предложил фонду в порядке гражданского судопроизводства.





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"AK&M" от 08.10.2019