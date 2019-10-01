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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 8 октября, в размере 64.8259 руб. против 65.0300 руб. на 5 октября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
05.10.19 - 65.0300 руб.
04.10.19 - 65.1312 руб.
03.10.19 - 65.4399 руб.
02.10.19 - 65.0670 руб.
01.10.19 - 64.6407 руб.
"AK&M" от 08.10.2019