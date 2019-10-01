ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 8 октября, в размере 71.1464 руб. против 71.3509 руб. на 5 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



05.10.19 - 71.3509 руб.

04.10.19 - 71.2991 руб.

03.10.19 - 71.4669 руб.

02.10.19 - 70.8449 руб.

01.10.19 - 70.7169 руб.



































































































































































































"AK&M" от 08.10.2019