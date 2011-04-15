Повтор! Международные резервы России в сентябре выросли на 0.3% до $530.923 млрд

Международные резервы РФ в сентябре 2019 года выросли на 0.3% и на 1 октября составили $530.923 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Резервные активы РФ в иностранной валюте достигли $412.507 млрд, специальные права заимствования (SDR) - $6.618 млрд, резервная позиция в МВФ - $3.952 млрд, объём монетарного золота - $107.846 млрд.





"AK&M" от 08.10.2019