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08/10/2019
09:31

Повтор! Международные резервы России в сентябре выросли на 0.3% до $530.923 млрд

Международные резервы РФ в сентябре 2019 года выросли на 0.3% и на 1 октября составили $530.923 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Резервные активы РФ в иностранной валюте достигли $412.507 млрд, специальные права заимствования (SDR) - $6.618 млрд, резервная позиция в МВФ - $3.952 млрд, объём монетарного золота - $107.846 млрд.


"AK&M" от 08.10.2019
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