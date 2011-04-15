Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/10/2019
10:49

Рубль остается уязвимым на фоне сохранения неопределенности по торговым переговорам между США и КНР

Динамика рубля накануне совпадала с динамикой прочих валют развивающихся стран. В паре с долларом рубль потерял около 0.5%, в то время как индекс FXJPEMCS Index снизился почти на 0.7%. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Американская валюта восстанавливала часть потерянных на прошлой неделе позиций на фоне сохранения повышенной геополитической неопределенности и по-прежнему высокого спроса на защитные активы. Сегодня в утренние часы наблюдается повышенный аппетит к рисковым активам, в результате чего рубль пытается восстановить более комфортные уровни в основных валютных парах. Финансовые рынки пока не отреагировали на сообщения о том, что США включили 8 китайских технологических компаний в черный список, однако, такое решение американской стороны создает негативный фон для предстоящих торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

В этих условиях аналитики считают, что риски дальнейшей эскалации торговой войны в четверг являются повышенными, а значит рублю вряд ли удастся закрепиться на текущих более комфортных уровнях. Сохранение нефтяных котировок ниже психологически важной для рубля отметки ($60/bbl) также не позволит рублю активно восстанавливать свои позиции.

"AK&M" от 08.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100