Рубль остается уязвимым на фоне сохранения неопределенности по торговым переговорам между США и КНР

Динамика рубля накануне совпадала с динамикой прочих валют развивающихся стран. В паре с долларом рубль потерял около 0.5%, в то время как индекс FXJPEMCS Index снизился почти на 0.7%. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Американская валюта восстанавливала часть потерянных на прошлой неделе позиций на фоне сохранения повышенной геополитической неопределенности и по-прежнему высокого спроса на защитные активы. Сегодня в утренние часы наблюдается повышенный аппетит к рисковым активам, в результате чего рубль пытается восстановить более комфортные уровни в основных валютных парах. Финансовые рынки пока не отреагировали на сообщения о том, что США включили 8 китайских технологических компаний в черный список, однако, такое решение американской стороны создает негативный фон для предстоящих торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.



В этих условиях аналитики считают, что риски дальнейшей эскалации торговой войны в четверг являются повышенными, а значит рублю вряд ли удастся закрепиться на текущих более комфортных уровнях. Сохранение нефтяных котировок ниже психологически важной для рубля отметки ($60/bbl) также не позволит рублю активно восстанавливать свои позиции.



"AK&M" от 08.10.2019