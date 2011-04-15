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08/10/2019
11:07

Рынок нефти: неопределенность сдерживает восстановление цен

Участники рынка проявляют осторожность в преддверии переговоров США и Китая в конце недели. Китайская сторона в начале недели заявила о том, что планируется сузить повестку торговых переговоров, исключив из нее наиболее чувствительные пункты. Также представитель поднебесной отметил, что Китай не приемлет никакого давления со стороны США. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Игоря Галактионова.

От прогресса в переговорах на этой неделе может зависеть краткосрочная и среднесрочная перспектива нефтяных цен. В случае очередного провала велика вероятность ужесточения взаимных протекционистских мер, что может негативно сказаться на международной торговле и спросе на сырьевые товары.

В то же время частичную поддержку нефтяным ценам оказывают риски перебоев с поставками нефти из нефтедобывающих стран: Ирака (добыча 4.6 млн б/с) и Эквадора (0.54 млн б/с). В обеих странах проходят массовые беспорядки, из-за которых появилась реальная угроза снижения добычи. Наиболее чувствительной для глобального рынка может оказаться ситуация в Ираке, который добывает более 4% от всего мирового производства нефти. По предварительным подсчетам, в результате столкновений протестующих с силами правопорядка погибло более 100 человек.

Фьючерсы на Brent в свете сложившегося информационного фона котировки в понедельник прибавляли в первой половине дня, однако по итогам остались примерно на прежних уровнях. Сегодня с утра котировки торгуются на положительной территории, что может быть продолжением коррекционного отскока с минимумов, стартовавшего в конце минувшей недели. До появления новой существенной информации потенциал роста ограничен отметкой $60 за баррель. В дальнейшем, в зависимости от публичных заявлений США и Китая, цены на нефть могут как восстановиться, так и обновить локальные минимумы в районе $56 за баррель.

С утра фьючерсы на Brent торгуются с ростом на 0.57% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.



"AK&M" от 08.10.2019
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