АВТОВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей марки Lada Granta для замены обратного клапана усилителя тормоза

ПАО "АВТОВАЗ" отзывает 3.994 тыс. автомобилей марки Lada Granta. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2019 года по сегодняшний день.



Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнена замена обратного клапана усилителя тормоза.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год





"AK&M" от 08.10.2019