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08/10/2019
11:57

Россия вернула в Республику Беларусь крупную партию яблок

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы РФ, в ФКП "Лобок" был запрещён ввоз 20.5 т свежих яблок. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Фрукты следовали автомобильным транспортом в Санкт-Петербург. Отправитель продукции - крупная белорусская компания, которая занимается оптовой закупкой и реализацией овощей и фруктов, в том числе поставками плодоовощной продукции в торговые сети Республики Беларусь и Российской Федерации.

Согласно Указанию Россельхознадзора с 1 октября 2018 года, через данный фитосанитарный пункт карантина растений разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Республика Беларусь.

В связи с этим ввоз 20.5 т яблок на территорию Российской Федерации запрещён.

"AK&M" от 08.10.2019
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