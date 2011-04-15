Россия вернула в Республику Беларусь крупную партию яблок

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы РФ, в ФКП "Лобок" был запрещён ввоз 20.5 т свежих яблок. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.



Фрукты следовали автомобильным транспортом в Санкт-Петербург. Отправитель продукции - крупная белорусская компания, которая занимается оптовой закупкой и реализацией овощей и фруктов, в том числе поставками плодоовощной продукции в торговые сети Республики Беларусь и Российской Федерации.



Согласно Указанию Россельхознадзора с 1 октября 2018 года, через данный фитосанитарный пункт карантина растений разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Республика Беларусь.



В связи с этим ввоз 20.5 т яблок на территорию Российской Федерации запрещён.



"AK&M" от 08.10.2019