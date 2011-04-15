ФНС разъяснила изменения в правилах налогообложения имущества организаций

ФНС России разъяснила изменения в правилах налогообложения имущества организаций с налогового периода 2020 года, которые введены новыми федеральными законами. Об этом говорится в сообщении службы.



Так, заявления организаций о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогам будут рассматриваться налоговым органом в течение 30 дней со дня получения. Если инспекция направит дополнительный запрос о предоставлении сведений, подтверждающих право на налоговую льготу, то указанный срок может быть продлён на 30 дней, о чем налогоплательщик будет уведомлён. По результатам рассмотрения заявления организация получит уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе.



С налогового периода 2020 года исключается условие учёта объектов недвижимости на балансе в качестве основных средств организации для их налогообложения исходя из кадастровой стоимости. К таким объектам относятся административно-деловые, торговые центры (комплексы), нежилые помещения, объекты недвижимости отдельных иностранных организаций. Субъекты РФ получили право дополнительно определять иные виды объектов недвижимости, которые будут облагаться налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости. Например, гаражи, машиноместа, единые недвижимые комплексы, объекты незавершенного строительства, садовые дома, хозпостройки, расположенные на садовых или приусадебных участках, иные здания, строения, сооружения, помещения определённых видов. Об этом внесены изменения в подпункте 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ.



Также с 2020 года от транспортного налога и налога на имущество освобождены водные суда, зарегистрированные в Российском открытом реестре судов, и воздушные суда, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов. При условии, что они принадлежат лицам, получившим статус участника специального административного района на территории Калининградской области и Приморского края.



С 2021 года установлены единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов для организаций - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Для авансовых платежей по указанным налогам - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом. Изменения применяются, начиная с уплаты налогов за налоговый период 2020 года.



"AK&M" от 08.10.2019