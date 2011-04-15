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08/10/2019
12:15

На нескольких улицах в трёх округах Москвы изменилась схема движения транспорта

На нескольких улицах в трёх округах Москвы изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, до 24 октября 2019 года из-за строительных работ круглосуточно закрыта одна полоса в районе дома 2ж на Минской улице. До 14 октября 2019 года на участке от дома 2ж до Новорублёвского моста с 01:00 до 05:00 будут перекрывать две полосы, но возможность проезда сохранится.

На 23-м километре Киевского шоссе до 30 ноября 2019 года закрыли одну полосу (при движении в центр). Строительные работы здесь проводятся для обеспечения обслуживания станции метро и транспортно-пересадочного узла "Саларьево".

С 10 октября по 5 ноября 2019 года из-за работ на инженерных сетях в ЮВАО ограничат движение по улице Недорубова в районе дома 7. При этом количество полос останется прежним за счёт обустройства уширений. С 10 октября по 1 декабря 2019 года в районе дома 17, корпуса 3 на Покровской улице закроют одну из трёх полос движения.

"AK&M" от 08.10.2019
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