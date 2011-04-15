МЦК изменит режим работы 10 октября

Московское центральное кольцо 10 октября 2019 года изменит режим работы в связи с проведением отборочного матча Евро-2020 на стадионе "Лужники". Об этом говорится в сообщении ГУП "Московский метрополитен".



Поезда на МЦК будут курсировать с минимальным интервалом 5 минут с 16:00 и до 01:00 ночи - на 4 часа больше обычного.



"Матч национальных сборных России и Шотландии, который начнётся 10 октября в 21:45, привлечёт внимание большого количества болельщиков и завершится поздним вечером. Чтобы все любители футбола могли комфортно доехать домой, "Ласточки" на МЦК будут курсировать с интервалом 5 минут до закрытия станций на вход. В обычные будние дни минимальный интервал поездов соблюдается с 16:00 до 21:00", - отметили в пресс-службе Московского метрополитена.



"Московский метрополитен полностью готов к обеспечению проезда болельщиков и горожан. Вместе с тем, просим планировать ваши маршруты заранее с учётом изменений в режиме работы общественного транспорта. По возможности, приезжайте на матч заранее, проход на стадион открывается за 2 часа до стартового свистка", - сообщила подземка.



"AK&M" от 08.10.2019