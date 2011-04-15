Счётная палата указала на недостатки системы господдержки отечественного кинематографа

Счётная палата выявила недостатки системы господдержки отечественного кинематографа. Как говорится в сообщении контрольного органа, с 2016 года кинематограф стал одним из приоритетов бюджетных расходов и включен в Стратегию культурной политики до 2030 года. Однако чётких ориентиров и направления развития на средне- и дальнесрочную перспективу отрасль с тех пор так и не получила.



Как показала проверка Счётной палаты, стратегических документов федерального уровня до сих пор нет, указанные в стратегии задачи недостаточны.



"Фактически достижение среднесрочных целей Стратегии в области кинематографии оценивается одним целевым показателем - "доля фильмов российского производства в общем объёме". В данной связи представляется целесообразным разработать стратегический документ федерального уровня в области кинематографии, позволяющий, в частности, дать комплексную оценку состояния отечественной киноотрасли", - заявил на коллегии аудитор Михаил Мень.



Он также дал ряд рекомендаций по составлению нового документа. В частности, в нём необходимо прописать механизмы по привлечению внебюджетных средств и внимания зарубежных зрителей и прокатчиков. "Стратегия предусматривает продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов и сериалов. При этом в проверяемый период количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, по имеющимся данным, снизилось почти на 15% до 8 млн человек. Это свидетельствует о недостаточно эффективной государственной поддержке проката отечественных фильмов за рубежом", - отметил аудитор.



Всего с 2017 года объём субсидии федерального бюджета на производство и прокат картин составил 22.8 млрд руб. Львиная доля из них - 78.6%, или 17.9 млрд руб. пошла на производство национальных фильмов. Отбор заявок на поддержку производства фильмов проводили экспертные советы, созданные Министерством культуры. Счётная палата предлагает министерству пересмотреть данный механизм, так как в нынешнем виде он недостаточно прозрачен.



"В состав экспертных советов входили представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий, что создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов", - констатировал аудитор.



Кроме того, в механизме отбора заявок Минкульта не предусмотрен анализ ключевых критериев, влияющих на качество отбора. "Например, министерство не учитывает успешность предыдущих работ заявителя в прокате или показе. Таким образом, механизм поддержки производства фильмов, когда результаты показа созданных картин не влияют ни на исполнение соглашения на предоставление субсидий, ни на получение средств поддержки в дальнейшем, создает риски неэффективного использования средств федерального бюджета", - пояснил М.Мень.



В целом Счётная палата высоко оценивает потенциал роста российского рынка кинопоказа. В 2018 году на него приходилось 2.5% от мирового рынка - это 200 млн зрителей. Доля национального кино выросла более чем в полтора раза с 2012 года и теперь составляет 28.9%. По мнению контрольного ведомства, чтобы закрепить результат и выйти на указанную в стратегии цель - 30% российских фильмов в отечественном прокате к 2030 году - нужно перенять успешную практику других стран.



"Успешный опыт Франции, в которой доля национального кино в 2018 году составила 39.5%, основан на обязательном перераспределении отчислений всех участников рынка на поддержку отечественного кинематографа. При этом Минкультуры механизм перераспределения отчислений в целях привлечения в киноотрасль внебюджетного финансирования не выработан", - отметил аудитор.



"AK&M" от 08.10.2019