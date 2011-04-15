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08/10/2019
14:26

Объём рынка такси в 2019 году достигнет 709 млрд руб.

После периода бурного роста в 2015-2017 годах рынок такси перешёл в фазу стабильного развития. Об этом говорится в сообщении Аналитического центра при Правительстве РФ.

Объём рынка в 2018 году в денежном выражении составил 671 млрд руб. и, по прогнозам, в 2019 году достигнет 709 млрд руб.

Резкий рост рынка, произошедший в предыдущие годы благодаря появлению агрегаторов такси, снижению стоимости поездки и увеличению численности пассажиров, подходит к концу в связи с завершением перехода рынка в новое состояние. По прогнозам экспертов аналитического центра, темпы роста рынка, составлявшие 8.6% в 2018 году и 5.6% в 2019 году, в 2020 году замедлятся до 3.7-4% и в дальнейшем стабилизируются на уровне, превышающем рост экономики примерно на 2 процентных пункта.

Доля нелегальных поездок составляет порядка 16% по России и занимает около 12% объёма рынка в денежном выражении, что обусловлено концентрацией нелегальных автомобилей в основном в регионах с более низкой стоимостью поездок. Объём нелегального рынка в 2019 году оценивается в 101 млрд руб. Объём дополнительных налоговых поступлений с нелегалов мог бы составить 6 млрд руб.


"AK&M" от 08.10.2019
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