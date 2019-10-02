ЦБ РФ установил официальный курс евро на 9 октября в размере 71.2372 руб. против 71.1464 руб. на 8 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



08.10.19 - 71.1464 руб.

05.10.19 - 71.3509 руб.

04.10.19 - 71.2991 руб.

03.10.19 - 71.4669 руб.

02.10.19 - 70.8449 руб.



































































































































































































"AK&M" от 08.10.2019