Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 октября

Банк России установил на 9 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.7918

1 Азербайджанский манат 38.2359

100 Армянских драмов 13.6076

1 Белорусский рубль 31.3656

1 Болгарский лев 36.4300

1 Бразильский реал 15.7966

100 Венгерских форинтов 21.3449

1000 Вон Республики Корея 54.3190

10 Гонконгских долларов 82.6987

10 Датских крон 95.4112

1 Доллар США 64.8672

1 Евро 71.2372

100 Индийских рупий 91.3738

100 Казахстанских тенге 16.6508

1 Канадский доллар 48.7723

100 Киргизских сомов 92.7337

10 Китайских юаней 90.9778

10 Молдавских леев 36.7520

1 Новый туркменский манат 18.5600

10 Норвежских крон 71.0329

1 Польский злотый 16.4571

1 Румынский лей 15.0100

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.6741

1 Сингапурский доллар 47.0188

10 Таджикских сомони 66.9079

1 Турецкая лира 11.1546

10000 Узбекских сумов 68.8977

10 Украинских гривен 26.2777

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.5466

10 Чешских крон 27.6348

10 Шведских крон 65.6504

1 Швейцарский франк 65.3311

10 Южноафриканских рэндов 42.7926

100 Японских иен 60.5133







"AK&M" от 08.10.2019