Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 октября

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Банк России установил на 9 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.7918
1 Азербайджанский манат 38.2359
100 Армянских драмов 13.6076
1 Белорусский рубль 31.3656
1 Болгарский лев 36.4300
1 Бразильский реал 15.7966
100 Венгерских форинтов 21.3449
1000 Вон Республики Корея 54.3190
10 Гонконгских долларов 82.6987
10 Датских крон 95.4112
1 Доллар США 64.8672
1 Евро 71.2372
100 Индийских рупий 91.3738
100 Казахстанских тенге 16.6508
1 Канадский доллар 48.7723
100 Киргизских сомов 92.7337
10 Китайских юаней 90.9778
10 Молдавских леев 36.7520
1 Новый туркменский манат 18.5600
10 Норвежских крон 71.0329
1 Польский злотый 16.4571
1 Румынский лей 15.0100
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.6741
1 Сингапурский доллар 47.0188
10 Таджикских сомони 66.9079
1 Турецкая лира 11.1546
10000 Узбекских сумов 68.8977
10 Украинских гривен 26.2777
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.5466
10 Чешских крон 27.6348
10 Шведских крон 65.6504
1 Швейцарский франк 65.3311
10 Южноафриканских рэндов 42.7926
100 Японских иен 60.5133
"AK&M" от 08.10.2019