Банк России на 9 октября повысил курс евро к рублю более чем на 9 копеек до 71.2372 руб., курс доллара США - более чем на 4 копейки до 64.8672 руб.

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Банк России на 9 октября повысил официальный курс евро к рублю более чем на 9 копеек до 71.2372 руб. с 71.1464 руб., курс доллара США - более чем на 4 копейки до 64.8672 руб. с 64.8259 руб. 8 октября.
Стоимость бивалютной корзины на 9 октября увеличилась более чем на 6 копеек (+0.09%) до 67.7337 руб. с 67.6701 руб. 8 октября.
"AK&M" от 08.10.2019