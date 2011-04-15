Банк России на 9 октября повысил курс евро к рублю более чем на 9 копеек до 71.2372 руб., курс доллара США - более чем на 4 копейки до 64.8672 руб.

Банк России на 9 октября повысил официальный курс евро к рублю более чем на 9 копеек до 71.2372 руб. с 71.1464 руб., курс доллара США - более чем на 4 копейки до 64.8672 руб. с 64.8259 руб. 8 октября.



Стоимость бивалютной корзины на 9 октября увеличилась более чем на 6 копеек (+0.09%) до 67.7337 руб. с 67.6701 руб. 8 октября.





"AK&M" от 08.10.2019