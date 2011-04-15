ВТБ прекратил приём вкладов в евро.

Как говорится на сайте банка, прекращены приёмы вкладов "Выгодный", "Комфортный" и "Пополняемый" (в том числе онлайн).



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ за 8 месяцев 2019 года по МСФО упала на 6.6% до 115.3 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Чистые процентные доходы составили 287.9 млрд руб, чистые комиссионные доходы - 60.6 млрд руб.



В августе 2019 года чистая прибыль группы ВТБ составила 18 млрд руб., увеличившись на 66.7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Чистые процентные доходы составили 36.3 млрд руб., чистые комиссионные доходы - 8.1 млрд руб.





"AK&M" от 08.10.2019