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08/10/2019
15:03

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 25 сентября по 2 октября, снизилось на 2.5%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 25 сентября по 2 октября 2019 года, снизилось на 2.5% до 662.19 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

За неделю сокращение количества безработных произошло в 73 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в республиках Алтай, Марий Эл, Брянской, Ивановской, Курганской, Новосибирской, Омской, Псковской, Тверской областях, Забайкальском крае.

В 9 регионах отмечен рост числа безработных. Наибольшее увеличение показателя наблюдалось в Республике Северная Осетия - Алания, Севастополе, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае.


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