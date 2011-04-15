Профицит торгового баланса РФ в январе-августе уменьшился на 9% до $117.3 млрд

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Положительное сальдо торгового баланса РФ январе-августе 2019 года уменьшилось на 9% до $117.3 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.
Внешнеторговый оборот России составил $432.9 млрд, сократившись в годовом исчислении на 2.8%. Объём экспорта снизился на 4.2% до $275.1 млрд, импорта - на 0.3% до $157.8 млрд.
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