ЦБ объявил учётную цену золота на 9 октября - 3128.29 руб./г против 3130.78 руб./г на 8 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 9 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3128.29 руб./грамм
Серебро: - 36.61 руб./грамм
Платина: - 1837.35 руб./грамм
Палладий: - 3397.32 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
02.10 03.10 04.10 05.10 08.10
Золото 3067.01 3122.35 3149.40 3156.00 3130.78
Серебро 35.79 36.31 36.85 36.81 36.32
Платина 1843.01 1838.84 1863.67 1848.23 1823.67
Палладий 3487.28 3460.98 3545.17 3472.75 3443.10