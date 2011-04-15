Сборы Ингосстраха на Урале превысили 2.8 млрд руб.

Объём премии, собранной филиалами Ингосстраха в Уральском региональном центре за первое полугодие 2019 года, составил 2.8 млрд руб., что на 37% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 1.7 млрд руб. (прирост 21%), в том числе сборы по личному страхованию – 424 млн руб., сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 1.2 млрд руб. (прирост 40%), страхованию ответственности – 88.4 млн руб. (прирост 40%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 1.1 млрд руб. (прирост 76%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 32.9 млн руб. (прирост 27%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 47.3 млн руб. (прирост 15%).



Выплаты филиалов Уральского регионального центра Ингосстраха за первое полугодие 2019 года составили 1.1 млрд руб., что на 26% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 244.6 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 355.2 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 13.9 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 470.6 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 429.4 тыс. руб., обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 8.1 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Уральского регионального центра стали ОСАГО, АВТОКАСКО, страхование имущества физических и юридических лиц, страхование грузов, а также страхование от несчастных случаев и болезней.



Напомним, в зону ответственности Уральского регионального центра входят филиалы Ингосстраха, которые находятся в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Пермской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Удмуртии.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 08.10.2019