Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/10/2019
15:46

Сборы Ингосстраха на Урале превысили 2.8 млрд руб.

Объём премии, собранной филиалами Ингосстраха в Уральском региональном центре за первое полугодие 2019 года, составил 2.8 млрд руб., что на 37% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 1.7 млрд руб. (прирост 21%), в том числе сборы по личному страхованию – 424 млн руб., сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 1.2 млрд руб. (прирост 40%), страхованию ответственности – 88.4 млн руб. (прирост 40%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 1.1 млрд руб. (прирост 76%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 32.9 млн руб. (прирост 27%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 47.3 млн руб. (прирост 15%).

Выплаты филиалов Уральского регионального центра Ингосстраха за первое полугодие 2019 года составили 1.1 млрд руб., что на 26% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 244.6 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 355.2 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 13.9 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 470.6 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 429.4 тыс. руб., обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 8.1 млн руб.

Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Уральского регионального центра стали ОСАГО, АВТОКАСКО, страхование имущества физических и юридических лиц, страхование грузов, а также страхование от несчастных случаев и болезней.

Напомним, в зону ответственности Уральского регионального центра входят филиалы Ингосстраха, которые находятся в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Пермской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Удмуртии.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 08.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100