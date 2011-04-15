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08/10/2019
16:11

РФ и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах

Правительство Российской Федерации и Правительство Турецкой Республики подписали соглашение о расчётах и платежах, направленное на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчётов между хозяйствующими субъектами РФ и Турции. Об этом сообщил Минфин.

Основной целью подготовки документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчётах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.

Соглашением между правительствами Российской Федерации и Турецкой Республики также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приёма российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран.

Также РФ и Турция намерены поддерживать дальнейшее открытие и расширение использования прямых корреспондентских счетов, открытых между коммерческими банками государств для развития трансграничных расчетов.

Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран.

"AK&M" от 08.10.2019
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