РФ и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах

Правительство Российской Федерации и Правительство Турецкой Республики подписали соглашение о расчётах и платежах, направленное на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчётов между хозяйствующими субъектами РФ и Турции. Об этом сообщил Минфин.



Основной целью подготовки документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчётах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.



Соглашением между правительствами Российской Федерации и Турецкой Республики также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приёма российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).



При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран.



Также РФ и Турция намерены поддерживать дальнейшее открытие и расширение использования прямых корреспондентских счетов, открытых между коммерческими банками государств для развития трансграничных расчетов.



Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран.



"AK&M" от 08.10.2019